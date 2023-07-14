«Зенит» объявит о трансфере Фернандеса после OLIMPBET Суперкубка России

«Зенит» в ближайшие дни не будет сообщать о трансфере защитника Марио Фернандеса. Клуб планирует объявить о переходе после OLIMPBET Суперкубка России с ЦСКА, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что в среду, 12 июля, 32-летний Фернандес должен пройти медосмотр для завершения перехода в клуб.

11 июля «СЭ» сообщал, что Фернандес в ближайшие дни должен пройти медосмотр, после чего он подпишет контракт с «Зенитом».

По информации «СЭ», 32-летний футболист заключит соглашение по одному из трех вариантов: на два года, на три года или по схеме «два плюс один».