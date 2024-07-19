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Africafoot: махачкалинское «Динамо» и «Пари НН» интересуются экс-форвардом «Химок» Дидье Ламкель Зе

Руслан Минаев
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Нападающий Дидье Ламкель Зе заинтересовал махачкалинское «Динамо», сообщает Africafoot.

По данным источника, в скором времени российский клуб сделает предложение игроку, который является свободным агентом.

Также интерес к нападающему проявляют «Пари НН», «Умраниеспор» и «Гезтепе».

Ламкель Зе играл за «Химки» в 2022 году, проведя 3 матча и забив 2 гола. Последним клубом 27-летнего форварда был «Метц», за который он сыграл 20 матчей и забил 4 гола.

На счету игрока 3 матча за сборную Камеруна.

Источник: Africafoot
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Метц
ФК Нижний Новгород
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