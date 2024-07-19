Africafoot: махачкалинское «Динамо» и «Пари НН» интересуются экс-форвардом «Химок» Дидье Ламкель Зе
Нападающий Дидье Ламкель Зе заинтересовал махачкалинское «Динамо», сообщает Africafoot.
По данным источника, в скором времени российский клуб сделает предложение игроку, который является свободным агентом.
Также интерес к нападающему проявляют «Пари НН», «Умраниеспор» и «Гезтепе».
Ламкель Зе играл за «Химки» в 2022 году, проведя 3 матча и забив 2 гола. Последним клубом 27-летнего форварда был «Метц», за который он сыграл 20 матчей и забил 4 гола.
На счету игрока 3 матча за сборную Камеруна.
Источник: Africafoot
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