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Сегодня, 14:45

Корнеев: «Могу представить Кузяева в испанском или итальянском клубе»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Далер Кузяев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев не считает, что у полузащитника Далера Кузяева пропала мотивация, так как летом он собирается покинуть питерский клуб.

— Вам не кажется, что из-за истории с контрактом Кузяев как-то сник?

— Никогда не замечал, чтобы Далер не выкладывался на поле. Да, бывают иногда не очень удачные игры. Однако ни разу не видел, чтобы он был не мотивирован и играет спустя рукава. Это вообще не про него! Ситуация с контрактом давит на Кузяева? Не согласен.

— Кузяев хочет уехать в Европу. Вы его можете представить, скажем, в Италии, Испании?

— Да. Кузяев обладает набором качеств, которые востребованы в Европе. Раньше он больше забивал. Это было связано, видимо, с какими-то тактическими моментами. Но если Далер вернется на тот уровень результативности (а тут многое зависит от тренера), тогда он повысит интерес к себе и принесет еще больше пользы питерцами. Повторюсь, он вообще не опорник, а типичная «восьмерка». Его объем работы порой просто поражает. Помню, Гус Хиддинк в плане работоспособности приводил в пример корейцев. Вот Кузяев — как кореец — готов бегать бесконечно, пока не скажут «стоп».

В сезоне-2022/23 Кузяев забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 24 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт 30-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2023 года.

Клаудиньо. Ренан сильнее Ракицкого, полусонный Клаудиньо и час икс для Заболотного: Корнеев о составах ЦСКА и «Зенита»

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Далер Кузяев
Игорь Корнеев
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ФК Зенит
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«Ростов» повторил рекорд по количеству пенальти за сезон в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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