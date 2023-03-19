«Химки» — «Ростов»: Гогниев сделал двойную замену на 32-й минуте матча

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев сделал двойную замену в первом тайме матча 20-го тура РПЛ против «Ростова».

На 32-й минуте на поле вышли Неманья Главчич и Данил Казенцев вместо Ильи Садыгова и Владимира Хубулова. За три минуты до этого полузащитник подмосковной команды Джанио Бикель получил красную карточку.

Подмосковная команда уступает со счетом 0:1, защитник «Ростова» Максим Осипенко реализовал 11-метровый в ворота химчан на 18-й минуте встречи.