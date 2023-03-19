«Ростов» повторил рекорд по количеству пенальти за сезон в РПЛ

«Ростов» в матче с «Химками» в 20-м туре РПЛ пробил 13-й пенальти за сезон, повторив рекорд лиги. Удар с точки реализовал Максим Осипенко, открывший счет встречи.

До этого столько же одиннадцатиметровых за один сезон исполняли «Крылья Советов» в 2004 году и «Краснодар» в сезоне 2022/23.

В случае победы над «Химками» ростовчане обойдут «Спартак» и поднимутся на второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам 20-го тура.