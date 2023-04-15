Корнеев: «Раньше Зобнин чаще доходил до чужой штрафной»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру полузащитников «Спартака» Романа Зобнина, Антона Зиньковского и Михаила Игнатова.

— Промес пропустил уже два тура. Можно ли говорить о промесозависимости «Спартака»?

— Это очевидно. Промес тот игрок, который способен сделать разницу. Забить, отдать, сыграть нестандартно. Тут мы возвращаемся к слабой реализации «Спартака» в последних турах. Промес вскрывал игру. В его отсутствие таких футболистов у Абаскаля нет.

— Ждали большего от Зиньковского, который в целом способен сыграть нестандартно. Однако после слабой игры против «Оренбурга» Абаскаль оставляет его в запасе.

— Я бы не сказал, что Антон разочаровывает. Возможно, ему требуется больше игрового времени, чтобы себя проявить. В последних турах он выходил на замену и не усиливал игру. Но в целом, мне кажется, именно Зиньковский — первая опция у тренера, когда нет Промеса. Быстрый исполнитель, который способен обыграть один в один, забить, отдать. При этом, мне кажется, его лучше использовать не слева, а справа.

— Что скажете об Игнатове? Может ли он претендовать на роль плеймейкера?

— Наверное, в данный момент слишком большие ожидания не только от Игнатова, но и от Пруцева. Игнатов отличается от Зиньковского. Это футболист чуть другого плана. Он может действовать и на позиции второго нападающего. Однако в передней линии красно-белых слишком большая конкуренция.

— Сильно ли Зобнин сдал по сравнению с осенью?

— Почему-то Роман не предлагает себя со второй линии, не часто теперь врывается в штрафную. По самоотдаче к нему нет особых претензий. Не думаю, что Зобнин расклеился или расслабился. Но раньше его чаще можно было увидеть в завершающих фазах атак. Он был типичным box-to-box, добегал до чужой штрафной. Больше рисковал.