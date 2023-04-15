Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:00

Корнеев: «Раньше Зобнин чаще доходил до чужой штрафной»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Зобнин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру полузащитников «Спартака» Романа Зобнина, Антона Зиньковского и Михаила Игнатова.

— Промес пропустил уже два тура. Можно ли говорить о промесозависимости «Спартака»?

— Это очевидно. Промес тот игрок, который способен сделать разницу. Забить, отдать, сыграть нестандартно. Тут мы возвращаемся к слабой реализации «Спартака» в последних турах. Промес вскрывал игру. В его отсутствие таких футболистов у Абаскаля нет.

— Ждали большего от Зиньковского, который в целом способен сыграть нестандартно. Однако после слабой игры против «Оренбурга» Абаскаль оставляет его в запасе.

— Я бы не сказал, что Антон разочаровывает. Возможно, ему требуется больше игрового времени, чтобы себя проявить. В последних турах он выходил на замену и не усиливал игру. Но в целом, мне кажется, именно Зиньковский — первая опция у тренера, когда нет Промеса. Быстрый исполнитель, который способен обыграть один в один, забить, отдать. При этом, мне кажется, его лучше использовать не слева, а справа.

— Что скажете об Игнатове? Может ли он претендовать на роль плеймейкера?

— Наверное, в данный момент слишком большие ожидания не только от Игнатова, но и от Пруцева. Игнатов отличается от Зиньковского. Это футболист чуть другого плана. Он может действовать и на позиции второго нападающего. Однако в передней линии красно-белых слишком большая конкуренция.

— Сильно ли Зобнин сдал по сравнению с осенью?

— Почему-то Роман не предлагает себя со второй линии, не часто теперь врывается в штрафную. По самоотдаче к нему нет особых претензий. Не думаю, что Зобнин расклеился или расслабился. Но раньше его чаще можно было увидеть в завершающих фазах атак. Он был типичным box-to-box, добегал до чужой штрафной. Больше рисковал.

Антон Зиньковский. «Дуарте за 4 миллиона приехал в «Спартак» туристом? Зиньковский — первая замена Промесу». Мнение Корнеева

Антон Зиньковский
Игорь Корнеев
Роман Зобнин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Макдэвиду не хватило одного гола до повторения рекорда Овечкина
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
МИД РФ заявил о работе над возобновлением авиасообщения со странами Африки
В США заявили о желании украинских боевиков убить Зеленского
Президент Бразилии призвал США и Европу к миру на Украине
Во Франции сочли враждебным контрнаступление ВСУ
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
Тихонов: «ЦСКА и «Урал» не станут раскрывать все карты, команды предпочтут разойтись миром»
Корнеев — о Соболеве: «Форвард должен быть расслабленным, а он слишком заряжен на голы»
«Спартак» представил афишу к матчу с «Торпедо» в стиле фильма «Драйв»
Сильнее ли Тавареш Денисова и Хлусевича? Мнение Корнеева
Корнеев — о Дуарте в «Спартаке»: «Зачем его подписали? Он туристом приехал?»
«Дуарте за 4 миллиона приехал в «Спартак» туристом? Зиньковский — первая замена Промесу». Мнение Корнеева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» представил афишу к матчу с «Торпедо» в стиле фильма «Драйв»

Корнеев — о Соболеве: «Форвард должен быть расслабленным, а он слишком заряжен на голы»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости