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Сегодня, 11:15

Корнеев — о Соболеве: «Форвард должен быть расслабленным, а он слишком заряжен на голы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Локомотива» и «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру нападающих «Спартака».

— Теперь о нападении. Нужно ли «Спартаку» летом расставаться с Николсоном?

— Пока клубу, наверное, не надо давать понять футболисту, что на него больше не рассчитывают. Однако стоит признать, что Николсон не смог себя толком проявить в «Спартаке». Он остается вторым или третьим выбором в нападении. И тут уже надо оценивать его зарплату и решать, нужен ли команде еще на один год нападающий, который многие матчи начинает на скамейке запасных.

— Вы бы как поступили?

— На мой взгляд, надо с ним прощаться.

— Соболев сейчас играет в свою силу?

— Александр — как раз из тех игроков, кто полностью отдается в каждом матче. Почему стал меньше забивать? Моменты-то у него есть. Просто почему-то не залетает все, что залетало раньше.

— Почему?

— Это, возможно, связано с его эмоциональным состоянием. Нет, не хочу сказать, что Соболев не заряжен. Напротив, он сверхмотивирован на то, чтобы забивать. И это иногда мешает.

— Не хватает хладнокровия?

— Не то чтобы хладнокровия... Когда ты слишком сильно хочешь забить, это тебя лимитирует. Форвард должен быть расслабленным. Вот тогда голы сами к тебе придут.

— Но как быть с его нырками в чужой штрафной, спорами с судьями?

— Это уже, что называется, его стиль. Очень хочет всегда победить. Иногда эмоции просто зашкаливают.

— Появилась ли вера в Бальде?

— Понятно, что это мастеровитый форвард, может и отдать, и забить. Сейчас он находится в такой ситуации, когда ему надо доказывать свою состоятельность каждый день. Просто ему нужно концентрироваться на работе, а не показывать свои часы. В целом Бальде старается. Но мяч в ворота у него тоже не идет. Я уже сказал, что «Спартак» создает моменты, однако подводит реализация.

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Александр Соболев
Игорь Корнеев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

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Дмитрий Баринов

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