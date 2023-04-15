Корнеев — о Соболеве: «Форвард должен быть расслабленным, а он слишком заряжен на голы»
Бывший спортивный директор «Локомотива» и «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру нападающих «Спартака».
— Теперь о нападении. Нужно ли «Спартаку» летом расставаться с Николсоном?
— Пока клубу, наверное, не надо давать понять футболисту, что на него больше не рассчитывают. Однако стоит признать, что Николсон не смог себя толком проявить в «Спартаке». Он остается вторым или третьим выбором в нападении. И тут уже надо оценивать его зарплату и решать, нужен ли команде еще на один год нападающий, который многие матчи начинает на скамейке запасных.
— Вы бы как поступили?
— На мой взгляд, надо с ним прощаться.
— Соболев сейчас играет в свою силу?
— Александр — как раз из тех игроков, кто полностью отдается в каждом матче. Почему стал меньше забивать? Моменты-то у него есть. Просто почему-то не залетает все, что залетало раньше.
— Почему?
— Это, возможно, связано с его эмоциональным состоянием. Нет, не хочу сказать, что Соболев не заряжен. Напротив, он сверхмотивирован на то, чтобы забивать. И это иногда мешает.
— Не хватает хладнокровия?
— Не то чтобы хладнокровия... Когда ты слишком сильно хочешь забить, это тебя лимитирует. Форвард должен быть расслабленным. Вот тогда голы сами к тебе придут.
— Но как быть с его нырками в чужой штрафной, спорами с судьями?
— Это уже, что называется, его стиль. Очень хочет всегда победить. Иногда эмоции просто зашкаливают.
— Появилась ли вера в Бальде?
— Понятно, что это мастеровитый форвард, может и отдать, и забить. Сейчас он находится в такой ситуации, когда ему надо доказывать свою состоятельность каждый день. Просто ему нужно концентрироваться на работе, а не показывать свои часы. В целом Бальде старается. Но мяч в ворота у него тоже не идет. Я уже сказал, что «Спартак» создает моменты, однако подводит реализация.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4