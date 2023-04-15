«Спартак» представил афишу к матчу с «Торпедо» в стиле фильма «Драйв»

«Спартак» представил афишу матча 23-го тура РПЛ против «Торпедо».

Афиша выполнена в стиле постера к фильму «Драйв» с Райаном Гослингом в главной роли.

Матч «Торпедо» — «Спартак» пройдет сегодня, 15 апреля и начнется в 19:00 мск.