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Широков: «Батраков в Краснодаре очень сильно впечатлил»

Камила Абдурахманова
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Гендиректор «Леон Сатурна» Роман Широков рассказал о кадровом составе клубов РПЛ.

— С чем связываете то, что в РПЛ стало запредельно много иностранцев. В ведущих клубах выходят по 3 россиянина, а квота легионеров в заявке выбрана.

— В связи с обстановкой нынешней было бы логичнее сделать ставку на своих игроков. Тем более, если мы понимали, что впереди 3-4 года европейского забвения — наверное, сделав ставку на своих, мы бы сейчас получили чуть других российских футболистов.

— Нет резерва?

— Резерв есть, но качество футболистов должно быть выше. Мы этому мало внимания уделяем. Есть отличные соревнования ЮФЛ, но этого мало — в матчах игроки просто закрепляют те навыки, которые тренируют. Соревнования прекрасные, надо немного по-другому строить тренировочную работу.

— Как бы вы оценили вовлеченность молодежи в футбольный процесс?

— Вовлеченности хочется, чтобы она была повыше. Но это, может быть, идет от простоты нынешней жизни, — все просто достается. Сейчас ребята не играют на улице, соответственно технически добрать одаренному игроку просто негде. Но это не значит, что нет игроков, которые бы не выделялись — они все равно появляются и очень сильно выделяются. Это Батраков, а последний матч в Краснодаре меня очень сильно впечатлил. Маленький щупленький паренек ни одного единоборства не проиграл, — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков забил 10 мячей и сделал шесть голевых передач за 17 матчей в РПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 5 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Батраков
Роман Широков
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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 - : -
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Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
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 - : -
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