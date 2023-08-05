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Сегодня, 14:25

Корнаухов: «Тикнизян — перспективный футболист, он может заиграть в бундеслиге»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Директор академии ЦСКА Олег Корнаухов отреагировал на слухи о возможном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в немецкий «Вердер».

«Тикнизян может заиграть в бундеслиге. Вопрос в том, как он будет играть, на каком уровне и быстро ли адаптируется к чемпионату. Наир молодой футболист, перспективный. Сейчас он набрал хорошую форму и играет за сборную Армении. Если будет предложение, которое устроит «Локомотив», трансфер может произойти. Возможность перейти в клуб бундеслиги — хороший шанс.
Сборная России упустила Тикнизяна? Тогда он не был готов к игре за сборную России. Потом пришло приглашение из сборной Армении, и Наир его принял. Он сам сделал такой выбор», — приводит «РБ Спорт» слова Корнаухова.

В сезоне-2023/24 Тикнизян забил 4 гола в 3 матчах за «Локомотив». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.

5 августа стало известно, что «Вердер» предложил «Локомотиву» 4 миллиона евро за Тикнизяна.

Источник: РБ Спорт
Наяир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Вердер
ФК Локомотив (Москва)
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
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30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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