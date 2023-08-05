Корнаухов: «Тикнизян — перспективный футболист, он может заиграть в бундеслиге»

Директор академии ЦСКА Олег Корнаухов отреагировал на слухи о возможном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в немецкий «Вердер».

«Тикнизян может заиграть в бундеслиге. Вопрос в том, как он будет играть, на каком уровне и быстро ли адаптируется к чемпионату. Наир молодой футболист, перспективный. Сейчас он набрал хорошую форму и играет за сборную Армении. Если будет предложение, которое устроит «Локомотив», трансфер может произойти. Возможность перейти в клуб бундеслиги — хороший шанс.

Сборная России упустила Тикнизяна? Тогда он не был готов к игре за сборную России. Потом пришло приглашение из сборной Армении, и Наир его принял. Он сам сделал такой выбор», — приводит «РБ Спорт» слова Корнаухова.

В сезоне-2023/24 Тикнизян забил 4 гола в 3 матчах за «Локомотив». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.

5 августа стало известно, что «Вердер» предложил «Локомотиву» 4 миллиона евро за Тикнизяна.