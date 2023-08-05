Источник: «Спартак» хочет отдать Классена в аренду

«Спартак» намерен отдать в аренду защитника команды Леона Классена, сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, клуб продолжает искать варианты для игрока.

23-летний россиянин немецкого происхождения в прошлом сезоне провел за клуб 18 матчей. Его контракт действует до лета 2025 года.