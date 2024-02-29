Карраскаль не согласен с критикой «Динамо»: «У нас атакующий футбол, но не в ущерб обороне»

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль ответил на критику в адрес команды за чересчур атакующий футбол и большое количество пропущенных мячей.

«Не соглашусь, что у нас есть крен в сторону атаки. Мы много работаем над балансом между обороной и атакой. Да, у нас атакующий футбол, но нельзя сказать, что это идет в ущерб обороне. Наш стиль — обороняться и атаковать всей командой. Говорить можно что угодно, но мы видим все изнутри. Я считаю, что у нас сбалансированная команда», — приводит слова Карраскаля «РБ Спорт».

Только пять команд в РПЛ пропустили больше, чем «Динамо». При этом по забитым голам команду Марцела Лички опережают «Крылья Советов», «Зенит» и «Спартак».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 18 матчах.