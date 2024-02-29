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29 февраля, 10:00

Карраскаль не согласен с критикой «Динамо»: «У нас атакующий футбол, но не в ущерб обороне»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль ответил на критику в адрес команды за чересчур атакующий футбол и большое количество пропущенных мячей.

«Не соглашусь, что у нас есть крен в сторону атаки. Мы много работаем над балансом между обороной и атакой. Да, у нас атакующий футбол, но нельзя сказать, что это идет в ущерб обороне. Наш стиль — обороняться и атаковать всей командой. Говорить можно что угодно, но мы видим все изнутри. Я считаю, что у нас сбалансированная команда», — приводит слова Карраскаля «РБ Спорт».

Только пять команд в РПЛ пропустили больше, чем «Динамо». При этом по забитым голам команду Марцела Лички опережают «Крылья Советов», «Зенит» и «Спартак».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 18 матчах.

Источник: РБ Спорт
Хорхе Карраскаль
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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