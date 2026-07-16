Cope: ФИФА не станет наказывать сборную Аргентины за политический баннер до окончания ЧМ-2026

ФИФА не будет применять санкции к сборной Аргентины за политический баннер до завершения чемпионата мира, сообщает радиостанция Cope.

По информации источника, ФИФА откроет дисциплинарное дело, однако решение по нему примет только после финала чемпионата мира, в котором сборная Аргентины 19 июля сыграет с командой Испании.

Ранее после победы над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира аргентинские футболисты отпраздновали успех с баннером с надписью «Мальвины — аргентинские». За подобную политическую акцию игрокам могут грозить различные санкции — от штрафа до запрета на деятельность, связанную с футболом.

Аргентина и Великобритания продолжают территориальный спор вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов. Буэнос-Айрес считает архипелаг своей территорией, тогда как Лондон осуществляет контроль над островами с 1833 года. В 1982 году спор перерос в вооруженный конфликт, завершившийся победой Великобритании. С тех пор Аргентина продолжает добиваться пересмотра статуса островов через механизмы ООН.