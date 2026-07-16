Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 17:51

Cope: ФИФА не станет наказывать сборную Аргентины за политический баннер до окончания ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент

ФИФА не будет применять санкции к сборной Аргентины за политический баннер до завершения чемпионата мира, сообщает радиостанция Cope.

По информации источника, ФИФА откроет дисциплинарное дело, однако решение по нему примет только после финала чемпионата мира, в котором сборная Аргентины 19 июля сыграет с командой Испании.

Ранее после победы над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира аргентинские футболисты отпраздновали успех с баннером с надписью «Мальвины — аргентинские». За подобную политическую акцию игрокам могут грозить различные санкции — от штрафа до запрета на деятельность, связанную с футболом.

Футболисты сборной Аргентины с&nbsp;баннером про Мальвинские острова после победы над Англией в&nbsp;полуфинале ЧМ-2026.«Мальвины — аргентинские». Финалисты ЧМ отметили победу над Англией провокационным баннером

Аргентина и Великобритания продолжают территориальный спор вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов. Буэнос-Айрес считает архипелаг своей территорией, тогда как Лондон осуществляет контроль над островами с 1833 года. В 1982 году спор перерос в вооруженный конфликт, завершившийся победой Великобритании. С тех пор Аргентина продолжает добиваться пересмотра статуса островов через механизмы ООН.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Аргентины по футболу
ФИФА

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Андерсон, Джака, Берг и другие скрытые герои чемпионата мира
Тухель хотел заманить Аргентину в ловушку, но Скалони подстроился. В итоге Англия поплатилась
Аргентина в полуфиналах никогда не проигрывает. Англия лидер по «волевым» поражениям
Мостовой не видит вины Тухеля в поражении сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026
Франция — Англия: прогноз и ставка на матч за 3-е место ЧМ по футболу
Губерниев о «Золотом мяче»: «Месси — претендент номер один, но давайте дождемся финала чемпионата мира»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чемпионат мира по футболу — 2026: где пройдет финал Кубка мира

Финалы чемпионатов мира по футболу: полный список чемпионов и финалистов

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости