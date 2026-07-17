Лусиано о победе Аргентины в полуфинале ЧМ-2026: «Мы живем этой игрой»

Нападающий ЦСКА аргентинец Лусиано поделился эмоциями от победы национальной команды над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира-2026.

«По правде говоря, матч принес нам большую радость. Вся Аргентина переживает, ведь в нашей стране огромная страсть к футболу. Мы живем этой игрой. В Аргентине все происходит очень эмоционально. Я постоянно вижу видео, как болельщики празднуют. И делают это с огромной гордостью. Это был особенный момент», — приводит слова Лусиано пресс-служба ЦСКА.

В финале чемпионата мира Аргентина сыграет против Испании. Матч пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало — в 22.00 по московскому времени.