Игдисамов о победе Аргентины над Англией на ЧМ-2026: «Как они за каждый мяч боролись, готовы были оторвать ноги, вот этому стоит поучиться»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов поделился эмоциями от победы Аргентины над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира-2026.

«Глаза аргентинцев, когда они пели этот гимн. Там все было ясно. Как они за каждый мяч боролись, готовы были оторвать ноги, вот этому стоит поучиться. И плюс то, как они защищали друг друга. Не только Месси, его свалили, вся толпа туда... Мы к этому должны прийти. Причем любого нашего игрока если кто-то задел, обидел, должна быть такая реакция. Соперники должны понимать, что им грозит, если они будут играть против нас по-хамски и нахально», — приводит слова Игдисамова пресс-служба ЦСКА.

В полуфинале турнира аргентинцы обыграли Англию со счетом 2:1. 39-летний Месси провел на поле полный матч и отметился 2 голевыми передачами.

В финале чемпионата мира Аргентина сыграет против Испании. Матч пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало — в 22.00 по московскому времени.