Трамп посетит финал чемпионата мира по футболу 2026 года

Президент США Дональд Трамп намерен посетить финал чемпионата мира по футболу, сообщила представитель Белого дома Каролин Левитт.

В пятницу, 17 июля, Трамп отправится в Нью-Йорк, где примет участие в приеме, организованном Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА).

В воскресенье, 19 июля, президент США посетит финал ЧМ-2026, в котором сыграют Испания и Аргентина.

После поединка Трамп вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино вручит победителю Кубок мира.