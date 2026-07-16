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Трамп посетит финал чемпионата мира по футболу 2026 года

Сергей Филин
Дональд Трамп и Джанни Инфантино.
Фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп намерен посетить финал чемпионата мира по футболу, сообщила представитель Белого дома Каролин Левитт.

В пятницу, 17 июля, Трамп отправится в Нью-Йорк, где примет участие в приеме, организованном Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА).

В воскресенье, 19 июля, президент США посетит финал ЧМ-2026, в котором сыграют Испания и Аргентина.

После поединка Трамп вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино вручит победителю Кубок мира.

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