Защитник «Динамо» Константин Рауш после ничьей с «Ахматом» (1:1) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что недоволен содержанием игры своей команды.

— Помогло ли команде забить мяч то, что Шунин пошел вперед?

— Я еще не пересматривал момент, поэтому не могу сказать, помогло или нет. Но я видел, что Антон пошел вперед. Это и понятно. Была последняя минута матча. Просто очень рад, что подача пошла туда, куда и должна была, и Ваня Ордец забил мяч, который помог нам заработать важное очко.

— Довольны ли содержанием игры команды, ведь большую часть матча вы проигрывали?

— Понятно, что мы недовольны. Уже с самого начала первого тайма не удалось показать хорошую игру, которую мы демонстрировали с «Краснодаром» и ЦСКА.

— Вы к этому матчу готовились по-другому, чем к «Краснодару» и ЦСКА? Это ведь не топовый соперник.

— Конечно. Я понимаю, что для болельщиков этот матч смотрелся по-другому, потому что соперники разные. В предыдущих встречах мы играли в контратаку, а сегодня соперник дал нам разыгрывать мяч. Но нам это не очень удалось. Мы делали много ошибок, поэтому недовольны.

— Насколько для вас изменилась игра в защите после смены тренера?

— Новый тренер — большой молодец. У него есть хороший план подготовки к каждому сопернику. Он верит в нас.

— Антон Шунин сегодня проводил 250-й матч. Как команда его поздравила?

— После матча мы встречаемся наверху и, думаю, пару слов Антону скажем. Он сегодня сам себе сделал большой подарок, сохранил для команды одно очко. Если бы не его хороший сейв в конце встречи, счет был бы 0:2.

— То есть можно сказать, он придал команде тот импульс в конце матча, чтобы дожать соперника?

— Сейчас после матча все говорят про гол Ордеца, про мою подачу, и забывают, как Антон вытащил этот тяжелый мяч. (Елена Григорьевская)

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