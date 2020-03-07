Константин Емельянов: «Оренбург» заслуженно обыграл сильную команду"

Главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов подвел итоги матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Арсенала» (2:0).

— Думаю, что мы заслуженно выиграли. Готовились к этой команде, опасались ее, — сказал Емельянов на пресс-конференции. — Достаточно квалифицированная команда, последние матчи перед зимой они играли по этой схеме, у них хорошо получалось. Повторю: мы обыграли сильную команду. Заслуженно.

От всех хотим действий на поле более полезных для команды, но тренер не может быть доволен всеми действиями. Но в целом довольны ребятами. В перерыве обсуждали, что нужно оказать давление на защитников, чтобы не выходили из обороны в атаку. Ребята это услышали.

Надо двигаться дальше, нам нужны очки, это еще не все. Только подумаешь, что что-то выиграл — все, ситуация может развернуться. Эта игра окончена, нужно готовиться к следующей.