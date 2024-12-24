В агентстве нападающего «Ривер Плейта» Борха назвали слухами новость о возможном переходе в ЦСКА

В агентстве «JP PACHON SPORTS», представляющем интересы нападающего «Ривер Плейта» Мигеля Борха, ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе колумбийца в ЦСКА.

Ранее журналист Себастьян Срур сообщил, что ЦСКА согласен выкупить Борха за отступные 4 миллиона долларов.

«Никаких переговоров мы не ведем. На данный момент все новости являются только слухами», — сказали «СЭ» в агентстве.

Борха выступает за «Ривер Плейт» c 2022 года. Его контракт с аргентинцами рассчитан до следующего лета. Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего игрока в 4,5 миллиона евро.