Кононов: «Мне нравится Станкович. Я бы оставил его в «Спартаке»
Бывший тренер «Спартака» Олег Кононов оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».
— Я люблю всех тренеров и люблю, чтобы они работали. Мне нравится Станкович как тренер. Я бы оставил его работать в клубе, — цитирует Кононова matchtv.ru.
20 октября «СЭ» сообщал, что «Спартак» принял решение уволить Станковича. После 12 туров красно-белые с 19 очками занимают шестое место в РПЛ.
Источник: matchtv.ru
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|2
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|0
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|2
|2
|0
|0
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|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
6
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
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|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
8
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|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
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|1
|0
|1
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|3
|
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|
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|0
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|1
|
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|2
|0
|1
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|1
|
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|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
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|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
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|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
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|9.08
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|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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