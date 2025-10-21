Давыдов — о Станковиче: «Он точно не боится покинуть «Спартак», хочет домой»
Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов поделился с «СЭ» мнением о проблемах красно-белых в сезоне-2025/26.
«Слишком много классных футболистов сейчас собралось. Одно дело, когда ты «Манчестер Сити» и у тебя два состава при существовании большого количества турниров — это уместно. Но «Спартаку» наличие 20 одинаковых по уровню футболистов мешает, лучше иметь обойму 15 человек.
Станкович хочет домой, может возглавить сборную Сербии. Он может сейчас экспериментировать с составом, делать все что угодно. Станкович точно не боится покинуть «Спартак», поэтому я думаю, что нужна свежая кровь на тренерском мостике», — сказал Давыдов «СЭ».
Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. После первого сезона с 47-летним сербским специалистом был продлен контракт до лета 2027 года.
В чемпионате России-2025/26 красно-белые набрали 19 очков в 12 матчах и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.
По информации «СЭ», «Спартак» принял решение уволить Станковича, а спортивный директор клуба Франсис Кахигао занимается поиском нового главного тренера.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
6
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0