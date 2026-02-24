Компания «Ростсельмаш» приостановила спонсирование «Ростова»

Компания «Ростсельмаш» приостановила спонсирование футбольного клуба «Ростов».

«Компания «Ростсельмаш» приостанавливает спонсирование ФК «Ростов» в связи с текущей экономической ситуацией», — приводит издание 161.ru слова представителя пресс-службы «Ростсельмаша».

С 1957 по 2003 год «Ростов» носил название «Ростсельмаш».

14 января на «Ростов» наложили запрет на трансферы из-за задолженности перед уругвайским «Пеньяролем» за переход полузащитника Родриго Саравии. 4 февраля ФИФА сняла ограничение с российской команды.

23 января стало известно, что арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск регионального министерства по физической культуре и спорту к «Ростову», с клуба взыскали более 185 миллионов рублей.

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26 с 21 очком после 18 туров.