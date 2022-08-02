Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил перспективы полузащитника Зелимхана Бакаева в питерском клубе.

«Конечно, Зелимхан не пожалел, что перешел в «Зенит». Ему постоянно уделяется место на поле. Он выходит на замену и делает это очень эффективно. Конкуренция в «Зените» большая. Думаю, у Бакаева все будет нормально. Зелимхан только пришел. Место в основном составе никому не забронировано. В последней игре он доказал, что будет бороться за место в составе. Думаю, что и в основе мы его увидим неоднократно. Бакаев прекрасно знает наш чемпионат, ему не нужно время на адаптацию в «Зените». С футболистами, которые есть в клубе, его адаптация пройдет быстро», — сказал Радченко «СЭ».

26-летний Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента этим летом, покинув «Спартак». Игра с «Локомотивом» стала для футболиста четвертой в составе команды. Бакаев забил первый гол в официальном матче за питерский клуб.

«Зенит» набрал 7 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ.