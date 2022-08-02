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Радченко — о Бакаеве: «В последней игре он доказал, что будет бороться за место в составе»

Радченко оценил перспективы Бакаева в «Зените»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил перспективы полузащитника Зелимхана Бакаева в питерском клубе.

«Конечно, Зелимхан не пожалел, что перешел в «Зенит». Ему постоянно уделяется место на поле. Он выходит на замену и делает это очень эффективно. Конкуренция в «Зените» большая. Думаю, у Бакаева все будет нормально. Зелимхан только пришел. Место в основном составе никому не забронировано. В последней игре он доказал, что будет бороться за место в составе. Думаю, что и в основе мы его увидим неоднократно. Бакаев прекрасно знает наш чемпионат, ему не нужно время на адаптацию в «Зените». С футболистами, которые есть в клубе, его адаптация пройдет быстро», — сказал Радченко «СЭ».

26-летний Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента этим летом, покинув «Спартак». Игра с «Локомотивом» стала для футболиста четвертой в составе команды. Бакаев забил первый гол в официальном матче за питерский клуб.

«Зенит» набрал 7 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ.

Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
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 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
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 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
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 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
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 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
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 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
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 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
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 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
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 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
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 Факел 3 0 2 1 6-7 2
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 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
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 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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Николай Комличенко

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П
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Оренбург

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И К Ж
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