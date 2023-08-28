Нагучев отреагировал на слова друга Дзюбы: «Отвечать на это ниже моего достоинства»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова друга нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Максима Лопарева, который ответил на инициативу не упоминать имя и фамилию футболиста во время матча.

«Отвечать на это ниже моего достоинства. Я воспитан по-другому. Если кто-то считает это нормальным, это его святое право. Но такое же мое право не участвовать в этом», — сказал Нагучев «СЭ».

Нагучев, комментируя матч 6-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив» (0:1), первые 30 минут не произносил фамилию Дзюбы в знак протеста против отношения футболиста к представителям СМИ. «Мы твой рот «трудоустроим», Нагучев», — написал в соцсетях друг Дзюбы.