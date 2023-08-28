«Мы твой рот «трудоустроим». Друг Дзюбы угрожает комментатору Нагучеву

Друг нападающего «Локомотива» Артема Дзюба Максим Лопарев прокомментировал поведение комментатора «Матч ТВ» Романа Нагучева.

«Мы твой рот «трудоустроим», Нагучев», — написал в соцсетях приятель Дзюбы.

В первом тайме матча 6-го тура РПЛ «Локомотива» с «Сочи» (1:0) комментатор полчаса называл Дзюбу различными словосочетаниями, упоминал его амплуа или номер. После Нагучев объяснил, почему не называл игрока по фамилии.

Ранее нападающий в нецензурной форме высказался о работе комментатора Михаила Моссаковского на игре железнодорожников против «Краснодара» (1:1) в 5-м туре РПЛ.