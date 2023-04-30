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30 апреля, 23:58

Генич — «Ростову»: «Пересчитайте свои пенальти и ложитесь спать»

Мария Гусева
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«Спартак» — «Ростов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на пост «Ростова» в Telegram-канале.

«Ростов» высказал недовольство судейством в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1), опубликовав несколько постов с фрагментами игры. На 39-й минуте встречи Александр Соболев столкнулся с Андреем Ланговичем в центре поля. Генич, комментируя матч, назвал этот эпизод «игровым моментом», на что пресс-служба ростовского клуба отреагировала фразой «Костя, бомбер — это, конечно, хорошо. Но лучше бы еще и очки подарили». Ранее «Спартак» подарил Геничу клубный бомбер.

«Футбольный клуб «Ростов», как бы я вас не любил — идите лесом. И это я еще мягко выразился. И я знаю, кто «состряпал» этот пост. Мелковато. Вы точно так же видите «поле», как ищите врагов снаружи. Особенно в моем лице. Борьба за место в тройке — слегка пошатывает ваши нервы, и переключает внимание не туда. Пересчитайте свои пенальти и ложитесь спать. И да, я давно в очках, если вы не заметили. И вижу через них получше вашего. Удачи в следующих матчах. И да, я понимаю болельщиков, которые оперируют эмоциями. Но клуб! Идущий на втором месте и предъявляющий претензии комментатору за эпизод в центре поля — это зашквар. Еще и бомбер приплели... Тьфу, блин... разочарование. Черный список сегодня пополнится. «Как земля за колхозом», — написал Генич в Telergam-канале.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Спартак» располагается на третьей строчке — 49 очков.

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РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Константин Генич
53
16
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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