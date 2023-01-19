Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:03

Орлов: «Тренер должен уметь рассказывать про свой футбол. А Гогниев, наверное, и игрокам это объяснить не может»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о главном тренере «Химок» Спартаке Гогниеве.

«У нас очень плохая система образования тренеров. Гогниев получил категорию PRO. Но он убежал от журналистов. Главный тренер — это коммуникатор. Интервью — составная часть его профессии. Он должен быть коммуникабельным и уметь рассказывать про свой футбол. А Гогниев, наверное, и игрокам это объяснить не может. Да он и сам не знает.

У нас крен не в ту сторону. Президент одного клуба сказал, что тренер — это 10 процентов. В «Краснодаре» же владелец всегда влиял на работу тренеров — они ему в рот смотрели. Они были слабые, но Галицкого устраивали. Но оказалось, что это не дает результата. Поэтому появился Ивич. Значит, Галицкий пришел к пониманию того, что у руля должны быть профессионалы, у которых знание футбола не его уровня, а более высокого", — приводит Sport24 слова Орлова.

Гогниев возглавил «Химки» в сентябре 2022 года. Контракт 42-летнего специалиста с подмосковным клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

По итогам 17 туров РПЛ «Химки» идут на 15-й позиции, набрав 12 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-18-orlov-galitskiy-vsegda-vliyal-na-rabotu-trenerov-oni-yemu-v-rot-smotreli-okazalos-eto-ne-dayet-rezultata

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Геннадий Орлов
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Надаль провалил защиту трофея. Матча-реванша с Медведевым не будет
Костомаров остается в тяжелом состоянии. Он в медикаментозной коме
Посольство РФ в Эстонии временно прекратило прием заявлений о выходе из гражданства
В Польше призвали мобилизовать украинских беженцев из-за явных успехов РФ на фронте
Захарова назвала «врожденном уродством» слова Шольца о поражении России
Менеджер рассказала об угрозах участнице «Мисс Вселенной» россиянке Линниковой
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Бояринцев: «Трансфер Мевли получился не самым удачным»
Йоканович: «Случается всякое, но, я надеюсь, Захарян останется с нами. Это важный игрок для «Динамо»
Смородская заявила, что продала бы Баринова в «Бешикташ» за 4 миллиона евро
Сперцян не планирует покидать «Краснодар» этой зимой
Бушманов назвал Джикию и Дивеева лучшими защитниками в РПЛ
Орлов считает ошибкой приглашение Гаранина в «Сочи», а Олича — в ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Йоканович: «Случается всякое, но, я надеюсь, Захарян останется с нами. Это важный игрок для «Динамо»

Бояринцев: «Трансфер Мевли получился не самым удачным»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости