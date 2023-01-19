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Бояринцев: «Трансфер Мевли получился не самым удачным»

Алина Савинова
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Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев отреагировал на новость об уходе Михи Мевли из московского клуба.

«Что можно сказать по Мевле? Человек принял участие в 4 матчах чемпионата, это совсем слабая статистика. Не все получилось у него в «Спартаке», не выдержал конкуренции. Мевля не попал в обойму основных футболистов, поэтому руководство решило с ним расстаться. Сложно вспомнить что-то положительное, связанное с Мевлей. Совсем у словенца не получилось. Видимо, он не смог убедить руководство и тренеров клуба, что может создать конкурентную среду для защитников. Трансфер Мевли получился не самым удачным», — цитирует «РБ Спорт» Бояринцева.

В среду, 18 января, стало известно о том, что «Спартак» расторг контракт со словенским защитником.

Мевля перешел в «Спартак» в сентябре 2022 года в качестве свободного агента.
В текущем сезоне 32-летний словенец провел за красно-белых 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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Бавария

П2

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1.86

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27%

1.63

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Матч завершен

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ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

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ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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