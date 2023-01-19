Бояринцев: «Трансфер Мевли получился не самым удачным»

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев отреагировал на новость об уходе Михи Мевли из московского клуба.

«Что можно сказать по Мевле? Человек принял участие в 4 матчах чемпионата, это совсем слабая статистика. Не все получилось у него в «Спартаке», не выдержал конкуренции. Мевля не попал в обойму основных футболистов, поэтому руководство решило с ним расстаться. Сложно вспомнить что-то положительное, связанное с Мевлей. Совсем у словенца не получилось. Видимо, он не смог убедить руководство и тренеров клуба, что может создать конкурентную среду для защитников. Трансфер Мевли получился не самым удачным», — цитирует «РБ Спорт» Бояринцева.

В среду, 18 января, стало известно о том, что «Спартак» расторг контракт со словенским защитником.

Мевля перешел в «Спартак» в сентябре 2022 года в качестве свободного агента.

В текущем сезоне 32-летний словенец провел за красно-белых 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.