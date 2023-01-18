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18 января, 23:54

Йоканович: «Случается всякое, но, я надеюсь, Захарян останется с нами. Это важный игрок для «Динамо»

Алина Савинова
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович надеется, что полузащитник Арсен Захарян не покинет команду этой зимой.

«К Захаряну отношусь как к игроку «Динамо». В футболе сейчас слухи ходят постоянно. Футболисты сосредоточены на работе, а я — на работе с ними. Случается всякое, но, я надеюсь, Арсен останется с нами. Это важный игрок для «Динамо». Но вообще, это такая ситуация, когда не все под моим контролем и даже под контролем клуба», — цитирует Йокановича Sport24.

В текущем сезоне 19-летний Захарян провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-18-yokanovich-k-zakharyanu-otnoshus-kak-k-igroku-dinamo-sluchayetsya-vsyakoye-no-ya-nadeyus-arsen-ostanetsya-s-nami

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4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
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