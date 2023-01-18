Йоканович: «Случается всякое, но, я надеюсь, Захарян останется с нами. Это важный игрок для «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович надеется, что полузащитник Арсен Захарян не покинет команду этой зимой.

«К Захаряну отношусь как к игроку «Динамо». В футболе сейчас слухи ходят постоянно. Футболисты сосредоточены на работе, а я — на работе с ними. Случается всякое, но, я надеюсь, Арсен останется с нами. Это важный игрок для «Динамо». Но вообще, это такая ситуация, когда не все под моим контролем и даже под контролем клуба», — цитирует Йокановича Sport24.

В текущем сезоне 19-летний Захарян провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.