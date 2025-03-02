Радченко поздравил Орлова с юбилеем: «Как журналист и комментатор он по-настоящему уникален»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко в разговоре с «СЭ» поздравил экс-игрока сине-бело-голубых Геннадия Орлова с 80-летием.

«Поздравляю Геннадия Сергеевича с юбилеем. Его я знаю очень давно, можно сказать, что с самого детства. На мой взгляд, для всех родившихся в Ленинграде, кто любит спорт и футбол, в частности, он крайне важен. Как журналист и комментатор он по-настоящему уникален», — сказал Радченко «СЭ».

Геннадий Сергеевич Орлов играл за «Зенит» в сезоне 1966 года, проведя 6 матчей в чемпионате и Кубке СССР. Завершив карьеру футболиста, он стал спортивным журналистом и в 1973 году победил в конкурсе комментаторов, начав свою карьеру на телевидении. Орлов комментировал все крупные мировые соревнования, включая Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы по футболу и другие значимые турниры. Он долгое время является голосом «Зенита» и важной частью клуба.

Денис Сафронов