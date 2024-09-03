Комличенко заявил, что нападающие «Ростова» не соревнуются по забитым голам

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о конкуренции между форвардами команды.

«Между нападающими «Ростова» нет никакого соревнования по забитым голам, обычная футбольная конкуренция. Загадывать по забитым мячам на сезон не хочется, чем больше забью, тем будет лучше», — цитирует Комличенко «РБ Спорт»

В текущем сезоне 29-летний форвард провел 10 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.