Литвинов рассказал, как Соболев попрощался с игроками «Спартака»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов сообщил, как бывший нападающий красно-белых Александр Соболев попрощался с командой,

«Написал в чат, попрощался. Трогательно? Да нормально. Написал в чат, попрощался. Какие вопросы? Он отдельно тренировался, все понимали, что, скорее всего, перейдет. Спокойно отреагировал. Саше желаю только удачи, самое главное — без травм. Это его выбор, решение. Его жизнь. Меня не рассердило это, каждый сам принимает решение», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

«Зенит» объявил о переходе Соболева из «Спартака» 30 августа. 27-летний нападающий подписал контракт по схеме 3+1. Соболев выступал за красно-белых с 2020 года. Он провел за московский клуб 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.