Сегодня, 25 апреля, состоится центральный матч 27-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Армейцы обыграли красно-белых в первом круге чемпионата со счетом 3:1 и не проигрывают сопернику уже два матча подряд. В турнирной таблице «Спартак» занимает третье место и опережает ЦСКА, идущего пятым, всего на один балл.

Эта встреча станет первой для нового главного тренера армейцев Ивицы Олича против красно-белых в качестве тренера. О том, как хорват играл против «Спартака» можно прочитать здесь

Следить за матчем «Спартак» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Спартак» — ЦСКА