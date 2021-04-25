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«Спартак» — ЦСКА: смотреть онлайн трансляцию матча

14:30
«Спартак» на своем поле примет ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» на своем поле примет ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 25 апреля, состоится центральный матч 27-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Армейцы обыграли красно-белых в первом круге чемпионата со счетом 3:1 и не проигрывают сопернику уже два матча подряд. В турнирной таблице «Спартак» занимает третье место и опережает ЦСКА, идущего пятым, всего на один балл.

Эта встреча станет первой для нового главного тренера армейцев Ивицы Олича против красно-белых в качестве тренера. О том, как хорват играл против «Спартака» можно прочитать здесь

Следить за матчем «Спартак» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Спартак» — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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