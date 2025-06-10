Комличенко обратился к болельщикам «Локомотива»

Нападающий Николай Комличенко обратился к болельщикам «Локомотива».

Видеосообщение с футболистом было опубликовано в Telegram-канале железнодорожников.

«Привет, паровозы! Это Комли. Я рад присоединиться к красно-зеленой семье. Увидимся на стадионе и жду вашей огромной поддержки. Спасибо», — сказал Комличенко.

29-летний Комличенко подписал контракт с «Локомотивом» на три года. В московский клуб форвард перешел из «Ростова», за который выступал с 2022 года.