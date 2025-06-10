Комличенко: «Мы, русские, со всем справимся. У нас есть импортозамещение»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко в интервью «СЭ» ответил на вопрос, какого бренда ему не хватает в России.

«У нас же все есть. В магазинах — все продукты, техника, одежда. Наверное, там где-то и думают, что у нас чего-то не хватает, но это же не так. Мы, русские, со всем справимся. У нас есть импортозамещение. Оно же и позволяет нашим товарам развиваться. Та же «Вкусно — и точка», российская кола — первое, что приходит на ум. Я начал носить одежду российских брендов, мне нравится. У сборной России появился российский экипировщик, у них классная форма», — сказал Комличенко «СЭ».

«Локомотив» объявил о подписании Николая Комличенко во вторник, 10 июня.

Форвард 1 июня после суперфинала FONBET Кубка России против ЦСКА (0:0, пенальти 3:4) сообщил о своем уходе из «Ростова». В общей сложности Комличенко провел за команду 130 матчей, забил 35 мячей и сделал 25 результативных передач.