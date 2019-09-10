Комличенко о возможном переходе: «До зимы буду работать над собой, а дальше будет видно»

Форвард чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко рассказал, что он думает о возможности перехода в другой клуб. Ранее сообщалось, что он был близок к трансферу в ЦСКА. Также была информация и о возможности перехода в «Локомотив».

— До зимы буду работать над собой, надо улучшить некоторые компоненты в игре, — цитируют Комличенко «РИА Новости». — А дальше будет видно.

Россиянин в текущем сезоне провел семь матчей за «Младу Болеслав» и забил семь мячей при одной голевой передаче.

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