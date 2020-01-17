Комитет по этике рассмотрит дела троих игроков ПФЛ, ставивших на матчи своих команд, в следующую пятницу

Глава комитета по этике Российского футбольного союза Семен Андреев сообщил «СЭ», что в следующую пятницу комитет планирует провести заседание в связи с тем, что три игрока из клубов ПФЛ уличены в ставках на игры своих команд.

— Предварительно планируем провести заседание по этому вопросу в следующую пятницу, — сказал Андреев. — Пока не будем называть игроков, у нас работает комиссия, которая разбирает ситуацию. Когда все определится, мы все скажем, сейчас говорить бесполезно.

— Что грозит этим футболистам? Отстранение от футбола?

— Пока без комментариев, мы еще не знаем, виноваты они или нет. Им грозят санкции, предусмотренные в нашем регламенте, в зависимости от степени нарушения. От замечания до дисквалификации, отстранения от футбола или денежного штрафа. Или же комплексных мер. Сейчас нельзя точно сказать, что им грозит. (Иван Торопцев)

17 января стало известно, что бывший форвард «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин получил назначение на пост офицера РФС по профилактике и борьбе с договорными матчами.

Дмитрий Булыкин: «Буду доносить до игроков и официальных лиц, что не нужно делать ставки на футбол»