Дмитрий Булыкин: «Буду доносить до игроков и официальных лиц, что не нужно делать ставки на футбол»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» свое назначение на пост офицера РФС по профилактике и борьбе с договорными матчами.

— В мои обязанности входит профилактика договорных матчей. Я буду доносить до всех футболистов и официальных лиц, что с договорными матчами нужно бороться, нужно их предотвращать, доносить, что не нужно в них участвовать, и, тем более, не участвовать в ставках на футбол, — сказал Булыкин. (Иван Торопцев)

40-летний Булыкин известен по выступлениям за московские «Локомотив» и «Динамо». Он играл за немецкие «Байер» и «Фортуну», бельгийский «Андерлехт», голландские «Ден Хааг», «Аякс» и «Твенте». В составе сборной России провел 15 матчей и забил 7 мячей, в том числе на чемпионате Европы 2004 года.