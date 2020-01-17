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Дмитрий Булыкин: «Буду доносить до игроков и официальных лиц, что не нужно делать ставки на футбол»

14:32
Дмитрий Булыкин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дмитрий Булыкин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» свое назначение на пост офицера РФС по профилактике и борьбе с договорными матчами.

— В мои обязанности входит профилактика договорных матчей. Я буду доносить до всех футболистов и официальных лиц, что с договорными матчами нужно бороться, нужно их предотвращать, доносить, что не нужно в них участвовать, и, тем более, не участвовать в ставках на футбол, — сказал Булыкин. (Иван Торопцев)

40-летний Булыкин известен по выступлениям за московские «Локомотив» и «Динамо». Он играл за немецкие «Байер» и «Фортуну», бельгийский «Андерлехт», голландские «Ден Хааг», «Аякс» и «Твенте». В составе сборной России провел 15 матчей и забил 7 мячей, в том числе на чемпионате Европы 2004 года.

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