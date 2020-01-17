Булыкин назначен офицером РФС по профилактике и борьбе с договорными матчами

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин стал офицером РФС по профилактике и борьбе с договорными матчами, сообщается в официальном Twitter организации.

На клубном уровне Булыкин выступал за московские «Локомотив» и «Динамо», а также нижегородскую «Волгу», а в Европе — за немецкие «Байер» и «Фортуну», бельгийский «Андерлехт», голландские «Ден Хааг», «Аякс» и «Твенте». В составе сборной России провел 15 матчей и забил 7 мячей, в том числе на чемпионате Европы 2004 года.

— Я хотел бы поблагодарить руководство Российского футбольного союза за оказанное доверие и приглашение на должность офицера по профилактике и борьбе с договорными матчами, — цитирует официальный сайт организации Булыкина. — Когда в РФС создавался департамент защиты футбола, то мне хотелось поучаствовать в работе отдела. В новой должности буду рассказывать футболистам и официальным лицам, что нельзя делать ставки на спорт, бороться за чистоту футбола. Это очень важное и ответственное направление, которому уделяется большое внимание на уровне УЕФА и ФИФА. И РФС, являясь частью этих международных организаций, также ведет активную работу в этом направлении. Сделаю все от себя зависящее, чтобы в нашей стране места договорным матчам не было