Комитет Госдумы отклонил идею возвращения пива на стадионы

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи не поддержал законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах. Документ будет отправлен на доработку, он не набрал достаточного количества голосов.

— К сожалению, нам вдолбили стереотип, что пиво на стадионах — плохо, — цитирует официальный сайт НТВ одного из авторов законопроекта Дмитрия Свищева. — Теперь у людей пиво — это алкоголизм, люди, валяющиеся пьяными в подворотнях, и так далее. Чемпионат мира и Кубок конфедераций показали положительный пример, сейчас и на Евро будет разрешена продажа пива. Пивные компании — глобальные спонсоры футбола, и от этого нам никуда не уйти".

Тут нельзя быть «немножко беременной». Необходимо во всех нюансах смотреть, как развивается футбол в мире. Тут важна и поддержка болельщиков: надо показать, что не надо делать из них каких-то демонов, которые напиваются пивом и валяются потом. Это не так. Практика мировая и чемпионата мира показала, что это заблуждение".

Продажа пива на российских стадионах запрещена с 2005 года. Во время ЧМ-2018 запрет был приостановлен.

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