Комбаров рассказал про дружбу с Хабибом и черный пиар

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в интервью Марии Командной рассказал о дружбе с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. По его словам, потасовка после боя с ирландцем Конорм Макгрегором пошла на пользу российскому бойцу.

– Какой в жизни Хабиб Нурмагомедов?

– В жизни он не такой взрывной. Ему уже статус не позволяет быть взрывным, – отметил Комбаров. – На него смотрит многомиллионная аудитория. Он не может позволить себе в жизни… Только в рамках этих шоу и программ, трэш-тока, который так популярен в Америке. Или могут иногда кипишнуть в отеле. Но это все в рамках подготовки к бою.

Мы познакомились, посидели, пообщались. Иногда переписываемся.

– О чем он вас спрашивал, и что вы у него спрашивали?

– Я спрашивал о его спорте. Сколько тренируются, где, про его соперников. Он спрашивал про футбол. Он болеет за "Спартак". Душевно пообщались.

– Как вы относитесь к тому, что произошло после боя с Макгрегором?

– Переборщил немного. Хотя для него эта ситуация пошла только в плюс. Черный пиар – это тоже пиар. Но в данном случае я не считаю, что это прям черный пиар. Америка – это страна шоу. Он создал большой резонанс, поэтому молодец.