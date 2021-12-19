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Комбаров — о задачах Ваноли в «Спартаке»: «Все возможно. Нужно правильно выстроить отношения в команде»

11:40
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на поставленные цели генеральным директором красно-белых перед новым главным тренером Паоло Ваноли.

«Это нормальные задачи учитывая, в какую команду приехал Ваноли. Любой тренер, который едет в другую страну или клуб, прежде чем принимать решение о подписании контракта, должен изучить всю историю клуба, амбиции и задачи. Только после этого можно принимать решение. Если он принял такое решение, то и задачи, которые поставлены перед ним, должен понимать. Смотрите, как «Спартак» сыграл в групповом раунде Лиги Европы. Давайте от этого оттолкнемся и зададим вопрос — возможно ли выполнить поставленные задачи? Думаю, ответ очевиден. Все возможно. Просто нужно правильно выстроить отношения в команде, правильно поставить работу, найти подход и делать свое дело», — сказал Комбаров «СЭ».

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что перед новым тренером стоят задачи попасть в зону еврокубков, выйти в четвертьфинал Лиги Европы и финал Кубка России.

После 18 туров «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице с 23 очками.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
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  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
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  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

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1.65
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 1
Рома 4
Матч завершен

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93

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Мария Куцубеева все материалы автора

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