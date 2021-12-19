Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на поставленные цели генеральным директором красно-белых перед новым главным тренером Паоло Ваноли.

«Это нормальные задачи учитывая, в какую команду приехал Ваноли. Любой тренер, который едет в другую страну или клуб, прежде чем принимать решение о подписании контракта, должен изучить всю историю клуба, амбиции и задачи. Только после этого можно принимать решение. Если он принял такое решение, то и задачи, которые поставлены перед ним, должен понимать. Смотрите, как «Спартак» сыграл в групповом раунде Лиги Европы. Давайте от этого оттолкнемся и зададим вопрос — возможно ли выполнить поставленные задачи? Думаю, ответ очевиден. Все возможно. Просто нужно правильно выстроить отношения в команде, правильно поставить работу, найти подход и делать свое дело», — сказал Комбаров «СЭ».

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что перед новым тренером стоят задачи попасть в зону еврокубков, выйти в четвертьфинал Лиги Европы и финал Кубка России.

После 18 туров «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице с 23 очками.