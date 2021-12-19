Смородская — о задачах Ваноли в «Спартаке»: «Смешно, честно говоря»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на задачи руководства «Спартака» для нового главного тренера итальянца Паоло Ваноли.
«Задачи «Спартака» для Ваноли осуществимы? Нет, я в это не шибко верю. Вообще, никак не хотела бы это комментировать. Дай им бог удачи! Смешно, честно говоря», — сказала Смородская «СЭ».
Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что перед новым тренером стоят задачи попасть в зону еврокубков, выйти в четвертьфинал Лиги Европы и финал Кубка России.
После 18 туров «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице с 23 очками.
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