Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на задачи руководства «Спартака» для нового главного тренера итальянца Паоло Ваноли.

«Задачи «Спартака» для Ваноли осуществимы? Нет, я в это не шибко верю. Вообще, никак не хотела бы это комментировать. Дай им бог удачи! Смешно, честно говоря», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что перед новым тренером стоят задачи попасть в зону еврокубков, выйти в четвертьфинал Лиги Европы и финал Кубка России.

После 18 туров «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице с 23 очками.