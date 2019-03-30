Комбаров и Глушаков – лучшие у "Спартака" по индексу InStat

Футболисты "Спартака" Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков были признаны лучшими игроками матча с "Ахматом" (3:1 в Грозном) по индексу компании InStat. Согласно показателям, индекс Комбарова, сыгравшего 63 минуты, составил 337, а Глушакова – 325. При среднем индексе "Спартака" 285, а "Ахмата" – 254.

"Спартак" в субботу обыграл "Ахмат" в выездном матче 21-го тура чемпионата России (3:1). Дублем в составе красно-белых отметился Луиз Адриану, еще один мяч забил Глушаков. (Александр Рогулев)

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