Команда Семака впервые обыграла ЦСКА

"Зенит" на своем поле в матче 28-го тура победил ЦСКА (3:1). Эта первая победа над армейцами в тренерской карьере Сергея Семака.

Ранее команды нынешнего тренера "Зенита" провели против ЦСКА пять матчей, в которых забили всего один гол. (Денис Аль-Юсифи)

Матчи команд Сергея Семака против ЦСКА

Сезон Город Команда Семака Счет 2013/14 Москва Зенит 0:1 2016/17 Уфа Уфа 0:2 2017/18 Москва Уфа 0:0 2017/18 Уфа Уфа 1:1 2018/19 Москва Зенит 0:2 2018/19 Санкт-Петербург Зенит 3:1

Итого: +1=2-3, мячи 4-7

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