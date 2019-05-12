Команда Семака впервые обыграла ЦСКА

"Зенит" на своем поле в матче 28-го тура победил ЦСКА (3:1). Эта первая победа над армейцами в тренерской карьере Сергея Семака.
Ранее команды нынешнего тренера "Зенита" провели против ЦСКА пять матчей, в которых забили всего один гол. (Денис Аль-Юсифи)
Матчи команд Сергея Семака против ЦСКА
|
Сезон
|
Город
|
Команда Семака
|
Счет
|
2013/14
|
Москва
|
Зенит
|
0:1
|
2016/17
|
Уфа
|
Уфа
|
0:2
|
2017/18
|
Москва
|
Уфа
|
0:0
|
2017/18
|
Уфа
|
Уфа
|
1:1
|
2018/19
|
Москва
|
Зенит
|
0:2
|
2018/19
|
Санкт-Петербург
|
Зенит
|
3:1
Итого: +1=2-3, мячи 4-7
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