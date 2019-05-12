21:15 | Футбол — РПЛ

Команда Семака впервые обыграла ЦСКА

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"Зенит" на своем поле в матче 28-го тура победил ЦСКА (3:1). Эта первая победа над армейцами в тренерской карьере Сергея Семака.

Ранее команды нынешнего тренера "Зенита" провели против ЦСКА пять матчей, в которых забили всего один гол. (Денис Аль-Юсифи)

Матчи команд Сергея Семака против ЦСКА

Сезон

Город

Команда Семака

Счет

2013/14

Москва

Зенит

0:1

2016/17

Уфа

Уфа

0:2

2017/18

Москва

Уфа

0:0

2017/18

Уфа

Уфа

1:1

2018/19

Москва

Зенит

0:2

2018/19

Санкт-Петербург

Зенит

3:1

Итого: +1=2-3, мячи 4-7

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 28-й тур. "Зенит" – ЦСКА и другие игры
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