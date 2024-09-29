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Сегодня, 23:11

Колыванов: «Игроки «Спартака» как будто вагоны разгружали перед матчем с «Локо»

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Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» обыграл «Спартак» (3:1).

— «Спартак» в этом матче выглядел как не «Спартак». «Локомотив» не дал ему играть в свой футбол. Все перекрывали, все делали быстро. Было такое ощущение, что спартаковцы всю ночь накануне матча разгружали вагоны — выглядели тяжеловато. И они не успевали за игроками соперника. В движении, в скорости, в мобильности «Спартак» выглядел как-то удручающе.

Многие сказали уже о том, что Станкович в этой игре перемудрил с составом — наверное, соглашусь с этим, раз проиграли. Видимо, хотел удивить, попробовать что-то новое. Но не получилось», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

После 10 матчей «Спартак» с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Игорь Колыванов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
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 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
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Манфред Угальде

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П
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Локомотив

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Бителло

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Динамо Мх

 5 1 0
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Даниил Фомин

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