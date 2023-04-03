Колыванов: «Чувство гола у Дзюбы было всегда. Я не удивлен, что он забивает»

Экс-нападающий сборной России Игорь Колыванов признался, что не удивлен результативностью форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«А что мне ответить на то, что Дзюба столько забил? Мои поздравления, молодец Артем Дзюба. В него не верили? У нас скептиков хватает. Он всегда забивал очень много. Сейчас оказался ко двору в «Локомотиве». Я рад за него, что в 34 года он забивает прекрасные голы и помогает команде выбраться из зоны вылета. Когда у нас чемпионат был другой, иностранцев было много, он тоже забивал во всех командах. Уровень чемпионата однозначно не такой, какой был раньше, но все равно в таком возрасте нужно быть в хорошей физической форме. Чувство гола у Дзюбы было всегда. Я вообще не удивлен, что он забивает», — цитирует Колыванова Legalbet.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, подписав контракт с московским клубом до конца текущего сезона. В составе железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.