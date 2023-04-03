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Сегодня, 14:04

Тарханов предположил, контракт на какой срок «Локомотив» предложит Дзюбе

Алина Савинова
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Бывший главный тренер ЦСКА и «Крыльев Советов» Александр Тарханов считает, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба заслужил предложения подписать контракт на длительный срок.

«Почему нет? Я думаю, Дзюбе и предложат подписать долгосрочный контракт. Он еще года три может выступать на высоком уровне. Глядя на то, как Артем сейчас играет и забивает, уверен, что такие предложения поступят. Договор на 10 лет ему не предложат, но трехлетний точно дадут», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, подписав контракт с московским клубом до конца текущего сезона. В составе железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10771418-tarhanov-predpolozhil-kontrakt-na-kakoj-srok-predlozhat-dzyube.html
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Александр Тарханов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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Торпедо – Факел
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Ахмат – Урал
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Спартак – Динамо
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Сочи – Кр. Советов
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