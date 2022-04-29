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«Рубин» хочет красиво хлопнуть дверью». Колыванов — о матче казанцев с «Сочи»

Колыванов считает, что «Рубин» в конце чемпионата постарается отыграться за прошлые поражения
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Сочи» и «Рубином».

«У «Рубина» неудачный цикл, много поражений было, но из зоны они потихоньку выбрались. «Рубин» хочет отыграться, хлопнуть дверью и как-то красиво закончить чемпионат. У команды много футболистов уехало, она омолодилась, поэтому сложно сказать. У «Сочи» команда хорошо укомплектована, много игроков, которые поиграли в разных российских клубах. «Сочи» ровно играет на протяжении всего сезона. Это опытная команда, которая знает, как играть походу матча, где прибавить и контролировать ритм матча. Матч должен быть интересным», — сказал Колыванов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Игра состоится 30 апреля в 14:00 по московскому времени на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

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ФК Рубин (Казань)
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 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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Динамо – Урал
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