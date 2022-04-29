Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Сочи» и «Рубином».

«У «Рубина» неудачный цикл, много поражений было, но из зоны они потихоньку выбрались. «Рубин» хочет отыграться, хлопнуть дверью и как-то красиво закончить чемпионат. У команды много футболистов уехало, она омолодилась, поэтому сложно сказать. У «Сочи» команда хорошо укомплектована, много игроков, которые поиграли в разных российских клубах. «Сочи» ровно играет на протяжении всего сезона. Это опытная команда, которая знает, как играть походу матча, где прибавить и контролировать ритм матча. Матч должен быть интересным», — сказал Колыванов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Игра состоится 30 апреля в 14:00 по московскому времени на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.