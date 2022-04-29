Артем Ребров отреагировал на новость о том, что Джано Ананидзе объявил о завершении карьеры

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров отреагировал на новость о том, что экс-полузащитник команды Джано Ананидзе объявил о завершении карьеры.

«Прилетела новость о том, что Жаник закончил футбольную карьеру. 29 лет — рановато, конечно, но у каждого свой футбольный срок!

Жано Ананидзе — один из самых талантливых футболистов, с которыми мне довелось играть.

Но сегодня хочу рассказать, как мы решили поехать в Тбилиси. Спросил у Жано: «Куда там можно сходить и чем заняться?» Ответ был коротким: «Бери билеты на самолет, остальное сделаю сам». Я улыбнулся и просто купил билеты. И правда: за четыре дня нигде не потратил ни копейки. Гостиница, рестораны, такси. Везде, где я пытался тихонечко что-то оплатить, мне отвечали: «Счет уже закрыт».

Думал в конце поездки купить домой чурчхелу. Решил спросить про место, но через час Жаник принес большой пакет с разнообразными вкусами. Грузинское гостеприимство в лучшем его виде!

Грузия, кстати, шикарна. Наверное, потому что на халяву.

Жаник, мог бы ты еще, конечно, побегать и порадовать всех своей игрой. Но я надеюсь, что ты найдешь себя в мире без футбола!» — написал Ребров в своем Telegram-канале.