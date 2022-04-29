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«Жаник, мог бы ты еще, конечно, побегать». Ребров — о решении Ананидзе завершить карьеру

Артем Ребров отреагировал на новость о том, что Джано Ананидзе объявил о завершении карьеры
Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров отреагировал на новость о том, что экс-полузащитник команды Джано Ананидзе объявил о завершении карьеры.

«Прилетела новость о том, что Жаник закончил футбольную карьеру. 29 лет — рановато, конечно, но у каждого свой футбольный срок!

Жано Ананидзе — один из самых талантливых футболистов, с которыми мне довелось играть.

Но сегодня хочу рассказать, как мы решили поехать в Тбилиси. Спросил у Жано: «Куда там можно сходить и чем заняться?» Ответ был коротким: «Бери билеты на самолет, остальное сделаю сам». Я улыбнулся и просто купил билеты. И правда: за четыре дня нигде не потратил ни копейки. Гостиница, рестораны, такси. Везде, где я пытался тихонечко что-то оплатить, мне отвечали: «Счет уже закрыт».

Думал в конце поездки купить домой чурчхелу. Решил спросить про место, но через час Жаник принес большой пакет с разнообразными вкусами. Грузинское гостеприимство в лучшем его виде!

Грузия, кстати, шикарна. Наверное, потому что на халяву.

Жаник, мог бы ты еще, конечно, побегать и порадовать всех своей игрой. Но я надеюсь, что ты найдешь себя в мире без футбола!» — написал Ребров в своем Telegram-канале.

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Реал
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18%

1.46

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29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
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Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

обе забьют

3%

1.81
Артем Ребров
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – ЦСКА
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Реми Кабелла

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Краснодар

 6
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 14 1 4
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